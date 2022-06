"In acqua alta concentrazione di un batterio": chiuse piscine all'aperto

Chiuse le piscine esterne del Centro natatorio di Mompiano, gestito dalla San Filippo spa per conto del Comune di Brescia: questo perché i campionamenti di Ats (l'Agenzia di tutela della salute) hanno riscontrato la presenza fuori norma, sia venerdì che sabato, del batterio Pseudomonas, in realtà molto diffuso ma per cui è comunque consigliato evitare il contatto (nella maggior parte dei casi può provocare otiti, sinusiti o lievi dermatiti). A causarne la diffusione oltre i limiti (ovvero più di 1 Ufc/100 ml) probabilmente il caldo oltre che il grande afflusso di questi ultimi giorni.

La nota del Centro natatorio

"In seguito di disposizioni del Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria di Ats Brescia - si legge in una nota del Centro natatorio di Mompiano - le vasche del lido estivo resteranno chiuse. Questo fino a quando i controlli interni non avranno accertato il ripristino delle condizioni di normalità dei parametri biologici conformi all'allegato D della DGR 8/2552: evento, questo, previsto all'inizio della settimana".

Ma l'intero impianto non chiuderà: "Per proseguire l'erogazione di un servizio pubblico, viene consentito l'utilizzo del lido estivo relativo all'accesso dell'area verde, e tutte le vasche interne dell'impianto restano aperte e fruibili per l'intera giornata. Agli utenti, per il temporaneo disagio, verrà applicata la tariffa ridotta nel piano tariffario estivo".