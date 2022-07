Fuga di vapore tossico in un magazzino: operaio portato in ospedale

È stato trasportato all’ospedale di Castiglione delle Stiviere l'operaio di 37 anni che – verso le 14.30 di martedì – è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in una ditta del paese del Basso Garda, specializzata nella realizzazione di piscine.

Il 37enne è stato soccorso da un'ambulanza e dai Vigili del Fuoco, intervenuti con gli uomini dell'NBCR, il nucleo Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico. Stando a quanto ricostruito finora, pare che l'operaio abbia inalato il vapore di una sostanza tossica, fuoriuscita da un contenitore, mentre era al lavoro in un magazzino.

Le condizioni dell'uomo sono migliorate già durante il trasporto verso il nosocomio e non destano più preoccupazione. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica e stabilire con certezza quale sia la sostanza che ha provocato il malore.