Ancora nubifragi e allagamenti sul Garda: intere strade sommerse d'acqua

Domenica il maltempo è tornato a martoriare il Bresciano, con nubifragi e temporali. I vigili del fuoco, secondo quanto trapelato, hanno effettuato più di 150 interventi lungo il Garda per allagamenti, alberi caduti e messa in sicurezza di alcune strade. Ed è solo l'inizio: nei prossimi giorni, le correnti atlantiche porteranno instabilità e freddo insolito, con piogge copiose.

La situazione a Manerba del Garda BS



A Manerba il Comune - uno dei territori più colpiti - ha ordinato lo sgombero di tre campeggi: Rolli, Baia Verde e Rio Feriengluck. I turisti che ne hanno bisogno potranno essere ospitati nel palazzetto dello sport. A Salò è chiusa la strada Gardesana Sp45 bis tra il bivio con via Seminario e la strada per Renzano. La via resterà chiusa tutta la notte per consentire ai tecnici Anas di valutare alcuni dissesti. Chiusa anche via Panoramica che collega Salò a Serniga e San Bartolomeo.

Un'automobilista in difficoltà, poi, è stata salvata da un passante sempre a Manerba. La strada era diventata un fiume. Per fortuna, nonostante le spavento, non ci sono state conseguenze gravi. Si segnalano anche scantinati allagati, vie residenziali impraticabili e molti arbusti crollati. Nelle zone collinari, i vigili del fuoco sono intervenuti per alcuni smottamenti.