I vicini parcheggiano davanti al suo garage, lite degenera: "Ti taglio la gola"

Una lite tra vicini di casa come tante, originata pare da una cattiva abitudine: quella di una coppia di parcheggiare l’auto in divieto di sosta, ostruendo il garage di un anziano di 78 anni che abita in Via Volontari del Sangue a Pilzone d’Iseo. Quando l’uomo, pare per l’ennesima volta, ha chiesto a marito e moglie di spostare la macchina si è scatenato un acceso diverbio: sarebbero volati insulti e offese, come già accaduto in passato.

Non solo: domenica pomeriggio la coppia avrebbe intimorito il 78enne con pesanti minacce di morte: “La prossima volta ti taglio la gola”, avrebbe detto uno dei due coniugi. Un avvertimento che ha spaventato, e parecchio: l’anziano ha quindi deciso di chiedere aiuto ai carabinieri. Poche ore dopo l’accaduto, si è presentato in caserma a Iseo per raccontare quanto accaduto e denunciare i due vicini di casa. La vicenda è ora al vaglio dei militari.