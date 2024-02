Marito e moglie morti nello schianto in A21, il funerale: in paese è lutto cittadino

Lutto cittadino a Pontevico in concomitanza dei funerali di Pietro Pelucchi e Antonella Mombelli, i coniugi morti nel terribile incidente avvenuto in A21, lunedì 5 febbraio. Nelle scorse ore l'autorità giudiziaria ha dato il nullaosta per la sepoltura e le salme di marito e moglie sono rientrate a Pontevico. La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria Spinelli: alle 18 di domani, giovedì 15 febbraio, si terrà la veglia di preghiera.

Lutto cittadino

In occasione del funerale di Pietro e Antonella, che verrà celebrato alle 14.30 di venerdì 16 febbraio nella parrocchiale del paese, la sindaca Alessandra Azzini - con apposita ordinanza - ha disposto l'esposizione delle bandiere a mezz'asta nella sede del Comune e in tutti gli edifici pubblici per tutta la giornata e l'annullamento di ogni manifestazione in calendario. Vengono inoltre invitati i concittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive e produttive " ad esprimere in forma autonoma la loro partecipazione al lutto cittadino, in segno di raccoglimento e rispetto".

Il drammatico incidente

Il drammatico incidente, lo ricordiamo, si è verificato verso le 9 del 5 febbraio tra i caselli di Pontevico e Manerbio, in direzione di Brescia. Una carambola devastante, causata dalla scarsa visibilità dovuta alla nebbia: oltre 60 le persone coinvolte di cui 48 ferite e ricoverate in ospedale.

Ad avere la peggio, come è noto, la coppia di Pontevico che viaggiava a bordo di una Dacia, finita letteralmente sotto il rimorchio di una bisarca: stavano andando a un funerale. Per loro, purtroppo, non c’è stato niente da fare: sono morti, uno accanto all'altra, a seguito dell’impatto.

Entrambi in pensione, erano sposati ormai da 47 anni: lasciano nel dolore l'amato figlio Fabio.