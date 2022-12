In vacanza con la moglie, stroncato da un malore: l'ultimo abbraccio all'ex sindaco

Montisola si prepara a dare l'ultimo commosso saluto all'ex sindaco Pietro Giuseppe Ziliani. La salma dell'ex primo cittadino - deceduto il 6 novembre mentre era in vacanza alle Maldive con la moglie - è rientrata in Italia nelle scorse ore: riposa alla casa funeraria Frontelago di Sale Marasino. Centinaia di persone sono attesa per l'ultimo saluto: il funerale verrà celebrato alle 15 di domani, venerdì due dicembre, nella chiesa parrocchiale di San Zenone a Sale Marasino.

Classe 1958, Ziliani aveva accusato un grave malore (pare un'embolia) mentre si trovava in albergo con la moglie, poi la corsa all'ospedale della capitale Malé: tutto inutile purtroppo, era spirato poco dopo il ricovero. La notizia della sua prematura - aveva 64 anni - e improvvisa scomparsa ha gettato nello sconforto l'intera comunità di Montisola che aveva guidato dal 2009 al 2014.

Ziliani era conosciuto in tutto il Sebino. Consulente bancario e finanziario, per 10 lunghi anni ha ricoperto – tra gli altri ruoli istituzionali – quello di presidente della società "Navigazione Lago d'Iseo", che gestisce il trasporto pubblico lacustre. È stato inoltre vicepresidente del Consorzio dei Laghi Iseo, Endine e Moro.

Grande il suo amore per il territorio montisolano: tante le sue iniziative per la promozione del territorio, alcune delle quali hanno contribuito al riconoscimento della "Denominazione di origine protetta" per l'olio extravergine e al presidio di Slow Food per la sardina.

Anche il sindaco e l'attuale amministrazione Comunale di Montisola hanno espresso profondo cordoglio, sottolineando l'impegno profuso per tanti anni per il bene della comunità. Oltre alla moglie Orianna, lascia nel dolore il fratello Mario.