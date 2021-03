Professore universitario e uomo politico, è morto Pietro Giorgio Pietta

La comunità di Chiari si stringe al cordoglio dei familiari per la scomparsa del professor Pietro Giorgio Pietta: classe 1938, è morto a 82 anni nella notte tra sabato e domenica. Lo piangono la moglie Rina e i figli Annamaria, Alessandra con Gianfranco, Alberto e Maurizio. I funerali saranno celebrati martedì pomeriggio alle 15, nella chiesa dei santi Faustino e Giovita.

Volto più che noto non solo in provincia di Brescia, ma in tutta Italia e oltre, per tanti anni è stato docente all'Università di Milano, dopo aver studiato anche in Germania, Svezia e Stati Uniti. Era considerato uno dei massimi specialisti della salute alimentare, tanto da meritarsi svariate apparizioni televisive in Rai. Era anche membro del Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche.

Sempre in prima linea anche nella vita locale, era stato presidente dell'Ussl di Chiari e della municipalizzata Chiari Servizi: nel 2009 per poco non fu candidato sindaco, ma venne comunque eletto come consigliere comunale.