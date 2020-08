Una vita tra il negozio e la famiglia: morto storico commerciante bresciano

Le biciclette erano da sempre la sua grande passione, ma anche il suo mestiere: una vita passata in sella e nel suo storico negozio di via Isidoro Clario a Chiari, a riparare le bici dei concittadini. Si è spento martedì, all’età di 73 anni, Pietro Fausto Lorini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In paese lo conoscevano in tanti e lo ricordano tutti per la disponibilità e la generosità. In molti nelle ultime ore si sono stretti attorno ai suoi familiari: la moglie Giugliana e i figli Ottavio e Angela. L’ultimo saluto sarà celebrato venerdì mattina (alle 10) nella chiesa Santi Faustino e Giovita di Chiari.