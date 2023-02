Addio all'imprenditore Pietro Crotti: "Rimarrai sempre nel nostro cuore"

E' morto a 79 anni Pietro Crotti, imprenditore affermato - titolare dell'azienda Omac e già insignito dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro - e soprattutto il volto più conosciuto del basket di Ospitaletto, presidente senza sosta (dal 1986) della Cxo Basket. Ne danno il triste annuncio la moglie Fiorella, i figli Barbara con Marco, Simone con Debora, i nipoti Luca, Daniel, Matteo e Amanda, il fratello Santo.

Il commosso ricordo

Venerdì mattina nella chiesa parrocchiale di Ospitaletto sono stati celebrati i funerali. La società che ha guidato per tanti anni lo ricorda con affetto: "Ci stringiamo attorno alla famiglia per la morte del nostro amato presidente. Grazie pres, rimarrai sempre nel nostro cuore. Siamo sicuri che continuare a tifare per i tuoi ragazzi", si legge in una nota della Cxo Ospitaletto Basket Asd. Verrà sicuramente ricordato (forse con un minuto di silenzio) anche in vista della prossima gara con la Gardonese.

Così scrive di lui l'amico Sebastian: "Un presidente, un amico che ora non c'è più. Raccontavi sempre storie sul basket e su come lo avevi creato, insieme con questa famiglia. Ho ancora tante belle foto, di tutte le stagioni: queste foto rimarranno per sempre nel mio cuore".