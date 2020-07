Dichiara redditi quasi a zero, ma fa una vita da sogno: sequestrati 7 milioni

Il Tribunale di Brescia ha disposto il sequestro di beni per oltre 7 milioni di euro nelle disponibilità di Piervittorio Belfanti, 58 anni, noto imprenditore mantovano attivo nei settori della ristorazione, del commercio degli autoveicoli e in ambito immobiliare. Belfanti era già stato arrestato nel 2017, accusato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa e reati tributari.

Tra i beni sequestrati in questi giorni, sulla base del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, si segnalano quote e compendi aziendali di 5 società, 35 autovetture (anche di lusso), 2 motoveicoli, 23 immobili tra locali commerciali, magazzini e abitazioni, 24 terreni, perfino uno yacht. Come detto, il valore totale del sequestro supera i 7 milioni di euro.

Vita da sogno, anche senza redditi

A seguito dell'arresto sono scattati gli accertamenti della Guardia di Finanza, che hanno passato al setaccio le dichiarazioni dei redditi e il tenore di vita di Belfanti negli anni compresi tra il 2002 e il 2017. E' emersa dunque una netta sproporzione tra i redditi dichiarati rispetto ai beni posseduti: in definitiva, fanno sapere le Fiamme Gialle, “l'imprenditore aveva un tenore di vita e una disponibilità di beni non compatibile con gli esigui redditi dichiarati, tanto da far comprendere che avrebbe tratto il proprio sostentamento dal profitto di condotte illecite”.

Volto noto dell'imprenditoria lombarda, Belfanti era stato anche condannato a 3 anni di reclusione, parte di questi passati anche in carcere. I suoi beni, sequestrati, sono ora stati affidati alla temporanea gestione di un amministratore giudiziario, per garantire la conservazione degli stessi in attesa delle successive decisioni.