Morto in ospedale dopo due interventi chirurgici: disposta l'autopsia

La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta (per ora senza indagati) e ha disposto l'autopsia sul corpo di Piero Tramonta, il 71enne di Bovezzo deceduto al Civile: come scrive Bresciaoggi, era stato ricoverato da gennaio e nelle ultime settimane era stato sottoposto a due interventi chirurgici (per problemi al cuore). Sono stati la moglie e i due figli di Tramonta a presentare un esposto in Procura per chiedere che venga fatta chiarezza sulla vicenda.

Piero Tramonta

"Con successivo annuncio verranno comunicati il giorno e l'ora dei funerali", fanno sapere le onoranze funebri La Cattolica. Classe 1951 e nato a Bovezzo, dove viveva e lavorava, Piero Tramonta era un artista (pittore) noto e affermato: dal 1987 le opere di Tramonta sono state esposte in 90 mostre personali. Era anche un maestro di tennis, come ricorda l'amico Guido Zuelli: "Un affettuoso ricordo, per le piacevoli ore passate sui campi da tennis, concluse sempre con profonde riflessioni sul senso della vita. Ciao Piero, un abbraccio fortissimo".