Malore improvviso in scooter, muore il titolare di un supermercato

Montisola piange la scomparsa di Piero Guizzetti, da tutti conosciuto come Pierino: un pezzo di storia del paese, da decenni gestiva il piccolo supermarket di Siviano, prima insieme alla moglie – scomparsa da qualche anno – e ora affiancato dai figli Mauro e Fabio. Aveva 83 anni.

Si è sentito male martedì pomeriggio in zona Senzano, mentre era in sella al suo scooter e stava tornando verso casa: a quanto pare sarebbe stato colto da un malore, probabilmente un infarto, che non gli ha lasciato scampo.

Lascia lo scooter e poi crolla a terra

E' riuscito ad accostare e ad appoggiare lo scooter sul ciglio della strada prima di accasciarsi a terra. Alcuni passanti hanno dato l'allarme, la centrale operativa in pochi minuti ha inviato sul posto l'ambulanza (da Carzano) oltre all'elisoccorso, decollato da Bergamo. Ma purtroppo non c'è stato niente da fare.

La salma è stata ricomposta, già a disposizione della famiglia. A breve sarà resa nota la data dei funerali. Anche l'amministrazione comunale si unisce al cordoglio dei familiari.