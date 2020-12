Una vita per gli altri: Villachiara piange Pierina Dellanoce, primo consigliere donna

Una vita per gli latri, vissuta tra le corsie dell'ospedale di Orzinuovi, il sindacato e i banchi del consiglio comunale. Tutta Villachiara piange la scomparsa di Pierina Dellanoce: si è spenta mercoledì, all'età di 72 anni, dopo aver combattuto contro una malattia.

Una donna poliedrica e generosa: infermiera di professione, si è impegnata nell'amministrazione locale e nel sindacato battendosi per i diritti dei lavoratori e dei pensionati di Villachiara. È stata la prima donna ed essere eletta in consiglio comunale nella storia del paese, nel 1975.

E in tanti in queste ore l'hanno voluta ricordare sui social, sottolineando la sua grande passione, la sua professionalità e il suo impegno "costante e discreto" per la comunità.

Lascia nel dolore le sorelle Regina, Rosi, Luigina e Paola e i fratelli Battista e Giacomo. L'ultimo saluto sarà celebrato sabato 2 gennaio, alle 10, nella chiesa parrocchiale del paese.