Il marito è morto da due giorni, la moglie disabile veglia su di lui

Il dramma della solitudine si è consumato tra le mura di una palazzina del quartiere Casazza, al civico 6 dell'omonima via: è qui che è morto per cause naturali – probabilmente per un infarto – l'84enne Piergiuseppe Minelli, ex operaio dell'Om che è rimasto per almeno due giorni senza vita sulla poltrona, con la moglie Marì (82 anni) trovata ancora viva, ma stesa a terra e disidratata. La donna, da tempo alle prese con una demenza senile che l'aveva resa tutt'altro che autosufficiente, è stata ricoverata al Civile e non è in pericolo di vita. Insieme a loro anche il fedelissimo cagnolino, che ha abbaiato finché ha potuto, per allertare i vicini di casa.

I latrati del cane, poi la chiamata al 112

Sarebbero stati proprio i latrati continui, uniti a una serie di indizi inequivocabili – le luci sempre accese, le tapparelle abbassate, la porta chiusa da due giorni – a far scattare l'allarme sabato mattina, intorno alle 7. Un vicino di casa avrebbe provato a suonare il campanello più e più volte, e a telefonare ai due coniugi Minelli. Nessuna risposta, dunque la chiamata al 112.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti sfondando la porta, con il supporto degli agenti della Questura di Brescia (e la Polizia scientifica per scansare ogni ipotesi di morte violenta), l'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca. Anche la salma di Minelli è stata trasferita al Civile, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Un grande amore spezzato dalla morte

Sono in corso valutazioni anche sul futuro della povera Marì, la donna che in tutto e per tutto era dipendente del marito – che le faceva la spesa, la accudiva, la portava a spasso quasi tutti i giorni, anche sul lago d'Iseo – e che ora è rimasta inevitabilmente sola: una faccenda di cui si stanno già occupando i Servizi sociali. Il cane è stato già affidato al canile sanitario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La coppia non aveva figli, e aveva già perso tutti i parenti più stretti. La Polizia è al lavoro per contattare eventuali parenti di secondo o terzo grado. In tutto il quartiere intanto è calato un triste silenzio. Tra case e botteghe l'atmosfera non è delle migliori: Piergiuseppe e Marì erano stati visti martedì per l'ultima volta, ma fino a sabato nessuno si è preoccupato di loro.