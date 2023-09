Campione di boxe e ristoratore, il commosso addio: "È volato oltre le nuvole"

All'anagrafe Pietro Carlo Pedrinelli, per gli amici Piercarlo, per tutti semplicemente Pedro: il grande boxeur bresciano è morto a 71 anni, si è dovuto arrendere nella battaglia con una grave malattia (un cancro). Da una vita a Chiari, volto noto della boxe nostrana e non solo, fu professionista (categoria pesi welter) dal 1973 al 1976: al termine della carriera, nel 1978, inaugurò il ristorante Isola Rosa (di cui era il titolare) che portò a Chiari grandi nomi della musica – su tutti: Luciano Pavarotti e Tony Renis –, del calcio, dello sport e dello spettacolo.

"Pedro la roccia"

“Pedro la roccia, con i suoi pugni è volato oltre le nuvole”, fa sapere la famiglia nel necrologio: lo piangono i figli Ausilia, Blandina e Paolo, le cognate Iolanda, Luci, Lucia e Giulia, i nipoti e i pronipoti. Il funerale sarà celebrato martedì pomeriggio, alle 15.30, nel duomo dei santi Faustino e Giovita di Chiari, partendo dalla Casa del commiato Mombelli di Via Rudiano, dove è stata allestita la camera ardente.