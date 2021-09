Toscolano Maderno: morto lo storico albergatore Pier Luigi Piva

Domenica 5 settembre si è spento all’età di 95 anni Pier Luigi Piva, storico albergatore di Toscolano Maderno. Nato il 7 ottobre del 1925, Piva era proprietario dell’hotel Maderno, la struttura situata al centro di Toscolano Maderno a pochi passi dal lago, costruita e fondata da Filippo Erculiani nel 1904.

Piva è cresciuto in albergo insieme ai fratelli Filippo e Caterina, è ricordato per essere stato un vero esempio di ospitalità e accoglienza. Nel 1945 subentrò al padre e condusse l’attività fino al 2015, quando passò in mano ai figli Lucia e Maurizio.

Oltre ai figli, lascia nel dolore i nipoti Alice, Angelica, Tiziano e Ashanti. Le esequie si sono tenute oggi, martedì 7 settembre, alla Chiesa parrocchiale di Sant’Andrea.