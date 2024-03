Il Garda è pieno, e potrebbe arrivare l'acqua del Trentino

Livelli mai così alti da ben 27 anni a questa parte, e le previsioni non fanno ben sperare. Al momento sul Garda non c'è preoccupazione, se mai molta attenzione all'andamento della pioggia, ma a preoccupare è la programmata manutenzione dello scolmatore Adige-Garda che potrebbe immettere nel lago altra acqua.

La manutenzione è teoricamente programmata dal 4 all'8 marzo, riporta il Giornale di Brescia. Si tratterebbe di verificare la funzionalità del dispositivo che apre e chiude lo scolmatore, facendo entrare nel Garda migliaia di metri cubi d'acqua del Mincio. Si tratterebbe di un'operazione normalissima, ma con il livello del lago a 140 centimetri, ben oltre il massimo, potrebbe provocare alcuni problemi.

Lo evideziano Aipo, l'agenzia interregionale per il fiume Po, la Comunità del Garda e la Guardia Costiera, con quest'ultima che afferma - come riporta il quotidiano - che «non è da escludere la possibilità di problemi alla sicurezza della navigazione, ai porti e agli approdi e alle unità ormeggiate, nonché esondazioni in parti di lungolago già a rischio».