Picchia la moglie incinta, denunciato: marito violento fa ricorso al Tar

Avrebbe picchiato, maltrattato e forse abusato della moglie per settimane, non appena l'aveva raggiunto in Italia, anche se lei era in stato interessante e aspettava il suo secondo figlio: per questo, a seguito della denuncia della donna, al marito violento sono stati contestati sia il reato di maltrattamenti che di violenza sessuale, con la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna e al figlio piccolo.

La revoca e il ricorso al Tar

A seguito del provvedimento, la Questura di Brescia gli ha anche revocato il permesso di soggiorno: l'uomo è di nazionalità pakistana, ma in Italia ormai da oltre 10 anni, con un contratto di lavoro regolare. Senza permesso però, rischia l'espulsione: per questo ha deciso di ricorrere al Tar, senza successo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche il Tribunale amministrativo ha infatti confermato la revoca del permesso di soggiorno, proprio a causa del suo comportamento violento e che nello specifico lede il rispetto della legge, una circostanza necessaria per ottenere il permesso di rimanere in Italia. Non basta dunque avere un lavoro e un contratto regolare.