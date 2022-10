Picchia il coinquilino dopo mesi di minacce e maltrattamenti: arrestato

Con le migliori intenzioni possibili ha accolto in casa propria un uomo che diceva di essere in difficoltà, salvo poi scoprire a proprie spese che era solo un violento approfittatore. Nel pomeriggio di giovedì la Polizia locale cittadina ha arrestato un bresciano di 48 anni, successivamente portato in carcere per maltrattamenti e lesioni ai danni di un altro bresciano di 56 anni, colui che gli aveva dato ospitalità.

I fatti. Nel mesi di luglio i due uomini si sono conosciuti e hanno fatto amicizia. Visto che il 48enne disse che viveva momentaneamente in albergo, il 56enne gli ha proposto di trasferirsi nella sua abitazione, per poter dividere le spese del mutuo e della gestione della casa. Quella che all'inizio sembrava una felice convivenza, dopo un paio di settimane è drasticamente cambiata: l'ospite infatti si è fatto dare 1.400 euro per far fronte ad alcune spese relative a fantomatiche attività commerciali in Riviera romagnola. Poi avrebbe voluto che il proprietario di casa vendesse l'argenteria, il computer e il cellulare. Infine, senza ormai più timore, ha iniziato a minacciare verbalmente, insultare e prendere a schiaffi il 56enne, costringendolo a chiedere denaro ad amici e parenti per placare l'ira del coinquilino, che tra le altre cose non aveva mai utilizzato il suo vero nome.

L'epilogo della triste vicenda è andato in scena giovedì, quando dopo l'ennesimo maltrattamento la vittima ha deciso di andare dai carabinieri a denunciare tutto. Partito in auto però è stato raggiunto dal suo aguzzino a un semaforo in via Zadei, dove è stato trascinato fuori dall'abitacolo ed aggredito. Solo gli agenti della Locale hanno potuto interrompere il violento, risultato essere positivo a cocaina e alcol e con alle spalle precedenti per stalking e violenza privata. Portato in carcere, ieri il giudice ha convalidato l'arresto in attesa del processo.