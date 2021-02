Troppo ubriaco, si sente male in piazza: ragazzino di 16 anni in ospedale

Ricoverato a Brescia in codice rosso: per lunghi attimi freddo e alcol hanno fatto temere il peggio

Hanno destato non poca preoccupazione le condizioni del ragazzino di appena 16 anni che sabato sera è stato ricoverato d'urgenza al Civile per un'intossicazione etilica: ha rischiato il coma. E' arrivato in ospedale poco prima delle 21, in codice rosso: oltre alla significativa quantità di alcol ingurgitato, a peggiorare le cose potrebbe essere stato il freddo intenso di questi giorni.

L'allarme era stato lanciato intorno alle 20, da Piazza Vittoria a Brescia: è qui che il giovane era stato soccorso da automedica e ambulanza della Croce Bianca, prima di essere trasferito in ospedale. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri.

Non è l'unico intervento per chi ha alzato troppo il gomito nel secondo sabato di zona gialla. La prima segnalazione è arrivata addirittura nel pomeriggio, poco prima delle 15 a Rovato; l'ultima intorno alle 21.30 da Salò, dove si è sentito male un ragazzo di 20 anni.