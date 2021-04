Donna intrappolata in casa: spettacolare salvataggio dei Vigili del Fuoco

L'intervento dei Vigili del Fuoco martedì sera in Piazza Arnaldo: un'anziana era rimasta intrappolata in casa dopo una caduta

Spettacolare salvataggio dei Vigili del Fuoco di Brescia. I pompieri sono intervenuti martedì sera in Piazza Arnaldo, intorno alle 23, per il soccorso di una donna anziana con problemi a una gamba, a seguito di una caduta in casa.

Dopo essere stata stabilizzata dagli operatori del 118, la donna è stata affidata alla squadra, che tramite l'ausilio dell'autoscala e le tecniche del Saf, il Nucleo speleo-alpino-fluviale, ha effettuato il trasporto dal primo piano alla strada.

La donna è stata poi trasferita in ospedale. L'intervento, fa sapere il comando provinciale, si è reso necessario “in quanto la conformità delle scale dello stabile non consentiva la movimentazione della paziente”.