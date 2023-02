Ubriaco fradicio, dà di matto, urla e sveglia mezzo quartiere

Completamente fuori di sé, camminava in mezzo alla strada urlando a squarciagola frasi senza senso. Per i residenti di via Galileo Galilei a Pian Camuno, quella tra giovedì e venerdì non è stata una nottata tranquilla: sono stati svegliati di prima dalle grida provenienti dalla strada, poi dalle sirene di ambulanze e carabinieri.

Tutto è cominciato verso le 1.35 di notte. Protagonista della vicenda un 37enne della zona: ubriaco fradicio, stava dando di matto in mezzo alla strada. Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto sono sopraggiunti i volontari di Camunia Soccorso, a bordo di una autolettiga, e i carabinieri: sanitari e militari si sono subito accorti che l’uomo era in evidente stato di ebbrezza e completamente fuori controllo.



Il 37enne è stato quindi placato – non senza fatica – e invitato a salire sull’ambulanza, ma avrebbe rifiutato il ricovero in ospedale per smaltire la sbornia. Alla fine, quantomeno, nel quartiere è tornata la calma e i residenti sono tornati a dormire in santa pace.