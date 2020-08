Spaccio formato famiglia: in manette madre, figli e compagno

La coltivazione e lo spaccio di marijuana era l'attività di famiglia. Un business illegale e redditizio che coinvolgeva una 50enne, i suoi due figli di 23 e 32 anni, l'attuale compagno della donna, come pure il fratello e il nipote. Almeno stando a quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Breno che, nelle diverse abitazioni dei membri del nucleo familiare, hanno scovato quasi 5 chili di marijuana, tre serre e 5 mila euro in contanti.

L'operazione antidroga è scattata lo scorso fine settimana: il primo a finire nel mirino dei militari è stato il compagno della donna. L'operaio 48enne è stato fermato mentre, a bordo della sua auto, stava andando al lavoro. All'interno della macchina sono stati scovati 229 grammi di marijuana e la perquisizione è stata estesa alla casa che l'uomo condivide con la nuova famiglia a Pian Camuno: qui i militari hanno trovato quasi un chilo e mezzo della stessa sostanza.

La marijuana veniva coltivata nell'appartamento dove vive la 23enne e in quello dello zio, sempre situati a Pian Camuno. Nel sottotetto della casa della ragazza sono infatti state sequestrate una ventina di piante, dell’altezza di circa un metro e mezzo ciascuna, pronte per essere raccolte. A casa allo zio sono invece stati scovati un barattolo contenente 35 grammi di marijuana, tremila euro in contanti e due serre che erano state appena smontate.

L'ultimo blitz a casa del nipote della 50enne: un pregiudicato 29enne nella cui camera da letto sono stati sequestrati quasi tre chilogrammi di marijuana e duemila euro, ritenuti provento di spaccio. Per tutti e sei i parenti sono scattate le manette: l'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto l'obbligo di firma.