Vandali ubriachi e senza cuore: distrutti i presepi di Natale

Vandali in azione nella notte tra Natale e Santo Stefano a Piamborno, frazione di Piancogno: un gruppo di ignoti ha preso di mira i presepi allestiti sul torrente Davine e in Via Africano, realizzati come ogni anno da Gino Minolfi con il supporto dell'amico Vigilio Bidasio.

La brutta sorpresa all'alba del 26 dicembre: nel presepe nel torrente sono state distrutte alcune statuine, in quello di Via Africano è stato fatto sparire Gesù bambino, poi ritrovato ma ormai danneggiato.

I vandali erano probabilmente ubriachi: nelle vicinanze del torrente, infatti, sono state recuperate bottiglie (vuote) di birra e vino. Tanta l'indignazione tra i paesani: anche sui social in questi giorni non si parla d'altro.