Bimbo di un anno in Rianimazione per la cocaina: arrestati nonni e genitori

Bimbo di un anno in ospedale per cocaina, arrestati i genitori e i nonni

LL'anno scorso, nel giugno del 2019, un bambino di un anno era finito in terapia intensiva al Civile di Brescia, dopo aver ingerito accidentalmente della cocaina. Oggi, all'alba del 29 settembre, tutta la sua famiglia è finita in carcere. Mamma, papà e i due nonni sono stati arrestati al termine di una lunga indagine dei carabinieri. Le manette sono scattate nei comuni di Piacenza, Pozzuoli, Ancona e Borghetto Lodigiano.



L'inchiesta, coordinata della Procura della Repubblica di Piacenza, ha fatto luce su uno spaccato familiare agghiacciante. I genitori e i nonni erano coinvolti non solo in una attività di spaccio a Piacenza, ma anche di favoreggiamento della prostituzione. Per tutti le accuse sono di concorso in abbandono di minori, spaccio di sostanze stupefacenti e sfruttamento della prostituzione. Il bimbo è stato invece affidato ai servizi sociali.



Partendo da quell'episodio, i carabinieri hanno scoperto le condizioni di abbandono in cui era stato lasciato il bimbo di 1 anno da parte dei genitori, che lo facevano vivere in condizioni igienico-sanitarie terribili: "In particolare - spiegano i carabinieri a nostri colleghi de ilPiacenza.it -, gli arrestati custodivano in casa dosi di cocaina in posizioni accessibili al minore, il quale, in un’occasione, ne ha ingerita una, rimanendo gravemente intossicato, con conseguente necessità di ricovero in rianimazione".



L’inchiesta ha inoltre consentito di dimostrare che i genitori e i due nonni si approvvigionavano a Napoli della cocaina e dell’hashish che poi rivendevano a Piacenza presso la propria abitazione. Nel corso dell’indagine, in base alle dichiarazioni degli acquirenti, sono stati riscontrati complessivamente cinque episodi di spaccio.



"I quattro soggetti - chiariscono ancora i carabinieri - si sono anche resi autori, in concorso tra loro, di sfruttamento della prostituzione nei confronti di una signora italiana, per averle fornito ospitalità presso la loro abitazione e per averla accompagnata nei luoghi dove si prostituiva, ottenendo in cambio parte dei guadagni anche a seguito di minacce e violenze fisiche".



Fonte: ilPiacenza.it

