Pezzaze: addio a Lidia Chiti, ex maestra delle scuole elementari

La comunità di Pezzaze ne piange la scomparsa: si è spenta Lidia Chiti, 101 anni, per molti anni maestra della scuola elementare di Pezzaze.

Lidia era nata nel 1920: originaria del Trentino, si era trasferita in Valtrompia per amore dopo la seconda guerra mondiale. Nel 1944 si era sposata con Rico Gabrieli e dalla loro unione erano nati Mauro e Luciano. A Pezzaze insegnò fino al 1959, quando si spostò a Brescia.



Proprietari di un bar-albergo, avevano lasciato l’attività alla famiglia di Marziano Bregoli. Nonostante il loro trasferimento in città, non avevano mai abbandonato Pezzaze dove tornavano spesso a trascorrere le vacanze. Di recente Lidia alloggiava alla casa di riposo dell’istituto Bregoli. I funerali saranno celebrati oggi, alle 15.50, nella chiesa di Pezzaze.