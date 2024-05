Il padre di famiglia che uccise un ragazzo di 30 anni perché "vedeva il diavolo"

Armato di coltello da cucina, ferì a morte il 33enne Alfons Kola, al culmine di una furibonda lite scoppiata fuori da un bar della piazza di Calcinatello. Inchiodato dalle immagini delle telecamere, Petrit Gega – muratore 53enne di casa a Lonato –venne fermato dai carabinieri un’ora dopo aver colpito il connazionale: addosso aveva ancora gli abiti sporchi del sangue della vittima.

Le voci interiori e la perizia

I fatti risalgono al 31 maggio dello scorso anno: da allora Gega, padre di famiglia, è in carcere. Il 53enne è stato anche sottoposto a una perizia psichiatrica, dopo le dichiarazioni fatte ai militari che lo avevano arrestato, ai quali aveva detto: “Sento le voci, vedo il diavolo, ho bisogno di un esorcista”. Il perito lo ha dichiarato un individuo “socialmente pericoloso” , ma in grado "di stare coscientemente a giudizio", nonostante al momento dell’omicidio fosse in condizioni mentali tali “da scemare grandemente la sua capacità di intendere e di volere”.

Il prossimo ottobre finirà quindi alla sbarra, con un’accusa pesantissima: omicidio volontario premeditato. Il 53enne rischia quindi l’ergastolo. Per il pm Francesco Carlo Milanesi, Gega si sarebbe recato nel bar di Calcinatello con l’intento di uccidere, tanto che si era portato con sé un coltello da cucina.

Delitto premeditato?

Per l’accusa il movente del delitto non andrebbe cercato nelle presunte voci interiori che il muratore ha riferito di sentire ma nei rancori di vecchia data tra la famiglia della vittima e quella del presunto killer. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, Kola e Gega si conoscevano da anni, ma pare che tra loro non corresse buon sangue. Rapporti difficili e un astio che durava da tanto, tantissimo, tempo: questa, per il pm, la ragione che ha portato al delitto.