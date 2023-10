Fuori dal parco divertimenti con oltre 8.000 euro di cocaina

Quello da poco trascorso è stato un altro fine settimana di controlli sulla sponda orientale del lago di Garda. Supportati dal personale SIO del 4° battaglione carabinieri di Mestre, i carabinieri del Radiomobile di Peschiera hanno fermato 26 veicoli e identificato 38 persone, due delle quali sono state segnalate in prefettura per possesso di droga. Inoltre, sono stati sequestrati complessivamente 15,4 grammi di hashish e circa 6 grammi di marijuana. Per quanto riguarda la circolazione stradale, invece, sono state contestate tre violazioni al codice della strada ed è stata ritirata una patente.

A seguito di una perquisizione, sono scattate le manette per un 35enne di origine slovena: per lui l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. L'uomo è stato fermato nei pressi di Gardaland e trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina (oltre 8.000 euro il valore di mercato), oltre a 2.780 euro in contanti. Subito arrestato, al termine delle formalità di rito è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Da segnalare, infine, un'altra denuncia in stato di libertà per possesso di un coltello: l'uomo è stato inoltre multato perchè aveva con sé un grammo di cocaina e due grammi di marijuana.



Fonte: Veronasera.it