Risse tra bande sul lungolago, la polizia in antisommossa sgombera i ragazzi

Ci sarebbe una folle rissa tra decine di ragazzi, forse anche minorenni, all'origine dell'intervento della Polizia di Stato nel pomeriggio del 2 giugno sul lungolago tra Peschiera e Castelnuovo del Garda, nella zona del Lido Campanello. Come scrive Veronasera, gli agenti (anche in tenuta antisommossa) sono intervenuti intorno alle 16 per sedare quella che è stata definita “una rissa scoppiata tra alcune bande di giovani”.

Si sarebbe trattato di un episodio di violenza, tra pugni e bastonate, che come detto avrebbe visto protagonisti decine di ragazzi. Solo l'intervento della polizia avrebbe sedato la rissa. Al momento però non risulterebbero né arresti né denunce.

Il video di Radio Onda d'Urto

Sul tema interviene anche Radio Onda d'Urto, che ha pubblicato un video e su Facebook fornisce un'altra versione. “La celere ha sgomberato a spintoni e manganellate la spiaggia libera di Peschiera dai giovanissimi presenti – si legge – I ragazzi stavano facendo freestyle e ascoltavano musica. Una volontaria della festa di Radio Onda d'Urto, presente in spiaggia, ci ha raccontato che la sua amica sarebbe stata colpita. Decine e decine di ragazzi sono stati schedati”.