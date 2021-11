Barista picchiata dal fidanzato, ragazzo cerca di difenderla: accoltellato in strada

Lago di Garda. Una lite tra fidanzati è sfociata in un accoltellamento. I carabinieri del Radiomobile di Peschiera hanno denunciato in stato di libertà P.P., 23enne di Verona ma domiciliato nel Comune arilicense: avrebbe accoltellato un uomo intervenuto per proteggere una barista della cittadina gardesana (G.A. le iniziali), malmenata proprio dal 23enne.

I fatti risalgono a lunedì, ma sono stati resi noti nella giornata di ieri: erano circa le 22, quando una pattuglia è intervenuta in via XXX Maggio, dove era stato segnalato un accoltellamento. Giunti sul posto, i militari hanno ascoltato le dichiarazioni di alcuni testimoni e della vittima, riuscendo così a ricostruire l'accaduto.

Secondo quanto appurato dall'Arma, poco prima era scoppiata un'accesa discussione tra P.P. e la barista sua fidanzata (25 anni l'età), a cui avrebbe assistito un'altra coppia, una ragazza e un ragazzo; quest'ultimo avrebbe deciso di intervenire per dividerli, in quanto P.P. avrebbe iniziato a malmenare la compagna. Ne è nata una furibonda lite, che si è conclusa con l'accoltellamento del "paciere": è stato condotto al Pronto Soccorso della Clinica Pederzoli, dove è stato medicato per un'ampia ferita all'addome di circa 30 centimetri, che – fortunatamente – si è rivelata essere superficiale, senza coinvolgere organi vitali. Il ferito è stato dimesso nella mattinata di martedì, con una prognosi di 10 giorni.

Raccolte le testimonianze, i carabinieri sono riusciti ad individuare P.P. mentre cercava di allontanarsi dal luogo: si sarebbe anche liberato dell'arma gettandola in un tombino, ma è stata subito recuperata dai militari. Gli elementi raccolti hanno infine portato alla denuncia con l'accusa di lesioni personali aggravate.