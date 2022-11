In casa 50mila euro in contanti e droga per 34mila euro: arrestato ragazzo

409 grammi di cocaina e 281 grammi di hashish, 3 bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento della droga e quasi 50mila euro in contanti, ritenuti il frutto dell’attività di spaccio. È il bilancio del sequestro operato dai carabinieri a Peschiera, in seguito all'arresto in flagranza di reato du un 23enne albanese, ritenuto responsabile di aver creato una proficua piazza di spaccio di stupefacenti in zona lago.

Dopo averne monitorato a lungo gli spostamenti, i militari lo hanno sorpreso sabato pomeriggio nella cittadina del Basso Garda, mentre cedeva una dose di cocaina ad un acquirente. Colti nel momento dello scambio, i due sono stati quindi immediatamente bloccati e sulla macchina del giovane albanese sono state rinvenute altre 35 dosi di cocaina, oltre ai 40 euro in contanti incassati per la droga appena venduta.

È scattata così la perquisizione dell'abitazione, dove gli uomini dell'Arma ha rinvenuto due consistenti panetti di cocaina del peso complessivo di 380 grammi e, nascosti in cassaforte, quasi 50 mila euro in banconote di vario taglio. Una volta venduta, tutta la droga sequestrata avrebbe avuto un valore di mercato di oltre 34mila euro.

Il 23enne è stato subito arrestato per detenzione di sostanza stupefacente e per spaccio in flagranza, mentre per l’acquirente è scattata la sanzione amministrativa per “uso personale di sostanza stupefacente”, con contestuale segnalazione alla prefettura come assuntore di droghe. Terminati gli atti di rito, l’arrestato è stato condotto in carcere. Il fermo è stato convalidato dal gip.



Fonte: Veronasera.it