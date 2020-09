Si schianta con il jetsurf contro una barca e batte la testa: grave ragazza

Una ragazza è rimasta ferita in un incidente nautico avvenuto sul lago di Garda, nella zona di Peschiera, nel tardo pomeriggio di mercoledì.

Lo schianto con un jetsurf

Secondo le informazioni apprese, la vittima si trovava in sella da un jetsurf: si tratta di una tavola lunga più di un metro, che permette di navigare sull'acqua grazie ad un foil azionato da un motore elettrico e comandato tramite una sorta di joystick da chi la cavalca. Si tratta di mezzi che da poco si vedono nelle acque del Garda e capaci anche di raggiungere velocità di 15/20 nodi, ha spiegato la Squadra Nautica della Polizia di Stato intervenuta sul luogo dell'incidente.

La dinamica

Erano circa le 17 e P.M.N., 32enne di origini romene ma da anni residente in Trentino, si trovava sopra al jetsurf nelle acque che danno su lungolago Garibaldi, di fronte all'Hotel Fiorellino. All'ultimo momento avrebbe cercato di evitare un'imbarcazione, perdendo però così il controllo del proprio mezzo, finendo con l'andare a sbattere contro un altro natante ormeggiato, picchiando anche la testa.

Lanciato l'allarme, in suo soccorso sono arrivati gli uomini del 118 con l'elicottero e, dopo averle prestato le prime cure, l'hanno condotta in ospedale con un grave politrauma in codice rosso: è stata ricoverata in prognosi riservata.

Nel frattempo gli agenti della Squadra Nautica hanno svolto i rilievi del caso e ascoltato i testimoni dell'episodio: sembra trovare conferme l'ipotesi che la donna abbia autonomamente perso il controllo del mezzo, mentre non viene al momento esclusa la possibilità che viaggiasse a velocità sostenuta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte: Veronasera.it