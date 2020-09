Lasciato dalla fidanzata, pubblica su internet foto di sesso esplicito con lei

Lago di Garda. Nel pomeriggio di sabato 19 settembre sono scattate le manette per A.A., 25enne pakistano residente in provincia di Agrigento. E' stato fermato dai carabinieri del Radiomobile di Peschiera, che hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Secondo quanto ricostruito dai giudici, il giovane avrebbe diffuso foto e video a luci rosse della sua ex ragazza.

Erano circa le 17 quando i militari gardesani sono stati informati dell'ordinanza dai colleghi del nucleo operativo di Sciacca: A.A. si trovava nell'abitazione di un suo connazionale nel comune lacustre, di cui però non si conosceva l'esatta collocazione. Nonostante gli indizi esigui, l'Arma di Peschiera è riuscita a rintracciarlo, sfruttando la propria rete informativa sul territorio ed analizzando i dati emersi dalle varie banche dati: il 25enne si trovava da due giorni in una casa del centro storico e aveva trovato lavoro in un noto ristorante sul lungolago.

Le accuse

Secondo gli investigatori, A.A. avrebbe diffuso con il cellulare, in più occasioni, alcuni video e foto dal contenuto sessualmente esplicito che lo ritraevano insieme alla sua ormai ex fidanzata, una connazionale 20enne residente in Sicilia (il cosiddetto reato di "revenge porn"). La misura adottata dall’autorità giudiziaria, informano i carabinieri, è mirata ad impedire che l’indagato possa diffondere ulteriormente tali immagini: avrebbe infatti più volte ribadito di voler rovinare la sua ex, quando lei ha deciso di troncare la relazione.

