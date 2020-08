Si tuffa nelle acque del lago e non riemerge: ragazzo muore annegato

Lago di Garda. Un ragazzo di 28 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, domenica 16 agosto, nel comune di Peschiera. In base alle prime informazioni disponibili, il giovane si sarebbe tuffato nelle acque dl lago, senza però più essere in grado di riemergere da solo. In base a ciò che riportano i carabinieri, è possibile che il 28enne sia stato colto da un malore.

L'episodio si è verificato intorno alle 18.30 nella zona di via Marina. Sul posto sono intervenuti con un'ambulanza i soccorritori del 118, che hanno prontamente cercato di rianimarlo, ma i tentativi sono purtroppo risultati vani. Purtroppo, alla fine, non è restato altro da fare che constatarne il decesso per arresto cardiocircolatorio. La vittima è un giovane di origini nigeriane, residente a Sona.

Fonte: Veronasera.it