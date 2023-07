Un pesce siluro di due metri galleggia senza vita sul Garda

Un corpo galleggiante di oltre due metri di lunghezza, che da lontano poteva sembrare una tavola da sup, o una canoa. Una carcassa di pesce siluro lunga 205 centimetri è stata recuperata dalle acque del lago di Garda, tra il Vò e il lido di Lonato. Il ritrovamento, piuttosto anomalo, ha destato molto stupore tra tanti appassionati di pesca che frequentano il lago.

Il pesce siluro, specie invasiva, dannosa in quanto predatrice di tutti gli altri pesci presenti nel lago, sembra si stia epandendo nel Garda. A dimostrazione di ciò, alcuni video che mostrano addirittura diversi esemplari di siluro in frega a poca distanza dalla riva. Questo vuol dire che a breve nuovi esemplari si aggiungeranno a quelli già presenti, divorando ancor di più gli altri pesci.

Regione Lombardia ha stanziato 900 mila euro per il contenimento dei siluri per il triennio 2023-2025. Il Garda purtroppo non potrà beneficiare del contributo, in quanto fino ad ora la presenza della specie sembrava sporadica. Bisognerà correre ai ripari.