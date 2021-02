Cani antidroga in azione al campo nomadi di Calcinato

Il campo nomadi di via Campagna, a Calcinato, è stato al centro di un bliz dei Carabinieri del Nucelo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Desenzano, effettuato nella giornata di lunedì.

A supporto delle operazioni anche due unità cinofile guidate dai cani Aik e Tamara, che hanno permesso il sequestro di stupefacente, denaro in contanti e materiale per il confezionamento.

Da oltre un anno i militari dell'Arma stavano tenenedo sotto controllo il campo, ritenuto essere utilizzato come base per lo spaccio al dettaglio. In questo frangente di tempo, infatti, i controlli avrebbero portato alla segnalazione di una cinquantina di persone, quali assuntori di cocaina, e al sequestro di altrettante dosi. Complessivamente, nel lasso di tempo interessato dalle verifiche, si ritiene sia stato venduto circa mezzo chilogrammo di droga per un corrispettivo di circa 35mila euro.

I Carabinieri, a seguito della perquisizione, hanno notificato a 3 persone il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del divieto di ritorno nel comune di Calcinato. Altre 7 persone dovranno rispondere davanti al Tribunale Ordinario di Brescia per detenzione di sostanze stupefacenti.