Spray urticante al supermercato, panico e caos: sono stati tre ragazzini

Spray urticante al supermercato, panico e caos: è successo venerdì pomeriggio al Penny Market di Via Modigliani a San Polo. Nessuno si è fatto male, e questo è un bene, e nemmeno lo spray è stato utilizzato come diversivo per un secondo fine, come ad esempio un furto: una probabilissima bravata, su cui però sta indagando la Polizia di Stato e per cui potrebbe scattare anche una denuncia.

La “spruzzata” malefica sarebbe andata in scena poco dopo le 17.30, a quanto pare ad opera di tre ragazzini. Non è chiaro il perché: sembra che i tre giovanissimi stessero litigando con una dipendente del supermercato e forse con una cliente, quando all'improvviso hanno estratto la bomboletta.

La fuga dei tre ragazzini

Dopo averne svuotato parte del contenuto in aria, hanno poi approfittato del parapiglia per andarsene: come detto nessuno è stato intossicato e nulla sarebbe stato rubato. Investigatori al lavoro per risalire agli autori del gesto: già acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Lo spray urticante (solitamente al peperoncino) da qualche anno è in libera vendita anche in Italia. Ma, come legge prevede, può essere utilizzato solo in caso di legittima difesa: non fosse così, il suo uso improprio può essere configurato come reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.