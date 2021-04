Pavone del Mella: morta a soli 54 anni Gerarda Morea, storica edicolante

La comunità piange Gerarda Morea, storica edicolante di Pavone del Mella; tutti in paese la chiamavano Dina. Una donna forte, sorridente e ben voluta da tutti. Originaria di Foggia, si è spenta all’età di 54 anni dopo aver vissuto per molto tempo a Pavone Mella.



Come racconta il Giornale di Brescia, Dina aveva solo 17 anni quando, per amore, ha raggiunto il marito Tiziano Morbini dal quale ha avuto due figli, Davide e Tania. Ha vissuto una vita serena tranquilla fino a quando non è stata colpita da una malattia diventata per lei fatale.



Proprietaria di un edicola-tabaccheria, Dina, è ricordata come una donna gentile e premurosa. La sua scomparsa lascia nel dolore i familiari e le tante persone che la conoscevano. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social: "L'ingiustizia della vita è portarsi via persone speciali come Dina”. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa di Pavone Mella.