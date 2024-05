Patenti truccate alla scuola guida: hanno confessato in due

Jonathan Locatelli, colui che per gli inquirenti è “capo e promotore” del sodalizio criminale finalizzato a fare ottenere con trucchi e inganni patenti per la guida di mezzi pesanti in cambio di soldi, era rimasto in silenzio davanti al gip, rilasciando solo dichiarazioni spontanee per - sostanzialmente - negare ogni addebito.

Hanno scelto invece tutt’altra strategia due delle altre tre persone raggiunte da una misura cautelare al termine delle indagini. Avrebbe vuotato il sacco Annibale Gavazzoni, 78enne di Orzinuovi che per gli inquirenti avrebbe fatto da mediatore tra Locatelli e coloro che erano disposti a pagare per avere ‘aiuti e suggerimenti’ durante l’esame per conseguire la licenza di guida. L’uomo non è più ai domiciliari, perchè il gip ha disposto una misura cautelare meno afflittiva: l’obbligo di dimora.

Anche Antonio Governucci considerato il “suggeritore” ha risposto alle domande del gip e avrebbe ammesso le sue responsabilità, ma resta ai domiciliari. Infine Marianna Nervi, la segretaria di Locatelli: non avrebbe ammesso le sue responsabilità, dichiarando di non conoscere tutto quanto avveniva all'interno della scuola guida. Per la donna è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.