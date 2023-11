La lunga notte della Polizia Locale: controlli a tappeto e patenti ritirate

Un fine settimana con il gomito alzato è costato la patente a due persone durante i controlli della Polizia Locale della Valsabbia, una delle quali trovata con un tasso alcolemico di 1,10 grammi per litro di sangue. Patente ritirata anche ad un uomo che è stato sorpreso a guidare mentre faceva uso di droga; per lui anche una denuncia in quanto si è rifiutato di fare le analisi per verificare la presenza di sostanza stupefacente.

Nei guai anche due persone beccate a guidare senza aver mai conseguito la patente. Ben 75 i conducenti di veicoli sottoposti al pretest alcolemico: 4 di questi sono stati trovati con un tasso inferiore allo 0,5 g/l, che ricordiamo è il limite di legge.

I controlli del weekend hanno portato all'identificazione di 5 persone sotto i portici di Gavardo: in un parco del paese è stata recuperata anche della droga, nascosta sotto una panchina. Secondo quanto riferito dagli agenti, coordinati dal comandante Fabio Vallini, la sostanza sarebbe stata abbandonata da qualcuno che si è dato alla fuga nel vedere le divise in avvicinamento.