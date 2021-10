Auto 'vola' in mezzo alla rotonda: al volante c'è un ragazzo ubriaco fradicio

Nel fine settimana, i carabinieri di Breno hanno segnalato alla prefettura un 18enne, sorpreso nei pressi di un bar del centro di Darfo mentre era in possesso di una dose di hashish.

I militari brenesi hanno inoltre ritirato quattro patenti e indagato in stato di libertà tre persone, in quanto risultate positive al controllo dell’etilometro (la quarta è stata 'solamente' sanzionata a livello amministrativo, perché il suo tasso non era superiore a 0,8 g/l).

A finire nei guai sono stati un 36enne di Breno, un 30enne di Malonno e un ragazzo di 29 anni residente a Costa Volpino; quest'ultimo è inoltre rimasto coinvolto in un incidente stradale.



A Boario, infatti, il 29enne ha perso il controllo della sua auto, finendo in mezzo a una rotonda. Sottoposto agli accertamenti di rito, i carabinieri gli hanno trovato nel sangue un tasso alcolemico di 1,47 g/l. Per fortuna nessuna persona ha riportato ferite gravi, ma il 29enne dovrà ora pagare una serie di multe (salatissime) e si dovrà scordare la patente per diversi mesi.