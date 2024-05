Un “sistema” fraudolento talmente rodato che sarebbe andato avanti per almeno 15 anni: gli stessi magistrati – le indagini sono state condotte dai pm Marzia Aliatis e Alessio Bernardi della Procura di Brescia – non hanno esitato a definirlo “sistema Locatelli”, dal nome di Jonathan Locatelli, 47 anni, tra i 4 arrestati nell'ambito della maxi-inchiesta (più di 60 indagati e sequestri per oltre 2 milioni di euro) sulle patenti false, un meccanismo che avrebbe consentito la “diffusione” (e solo nel Bresciano) di oltre 2mila documenti di guida irregolari.

Chi sono i 4 arrestati

Locatelli è l'imprenditore titolare dell'autoscuola Nuova Verola di Verolanuova, oltre che di altre tre scuole guida a San Paolo e Borgo San Giacomo, ancora nel Bresciano, e a Castelverde in provincia di Cremona. Per la Procura sarebbe lui il “capo promotore” del sodalizio: “Si sarebbe adoperato – si legge in una nota diffusa subito dopo la conferenza stampa convocata al Palazzo di Giustizia – per far ottenere a diversi candidati patenti di guida o certificati di qualificazione del conducente attestando falsamente la partecipazione dei candidati al previsto corso di formazione, obbligatorio, ed avendo nell'ambito dei previsti esami di conseguimento dei titoli, munito fraudolentemente i candidati di microcamere e auricolari miniaturizzati collegati con un suggeritore esterno, che avrebbe fornito le risposte corrette in sede di esame”.

Come detto ci sono altre tre persone per cui è stata emessa ordinanza di custodia cautelare: Antonio Governucci, 49 anni, considerato il “suggeritore”; Annibale Gavazzoni, 79 anni, che invece per gli inquirenti sarebbe stato il “mediatore”; infine Marianna Nervi, dipendente di Locatelli in una delle sue autoscuole. Per Gavazzoni e Governucci sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre Nervi è stata sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel registro delle notizie di reato sono stati inoltre iscritti, in totale, una sessantina di indagati, di cui circa la metà italiani e altrettanti stranieri. A Locatelli e ai suoi presunti complici sono contestati i reati di associazione a delinquere, corruzione, istigazione alla corruzione e falsi in atto pubblico, oltre allo specifico reato speciale di sostenimento degli esami di guida tramite sistemi di suggerimento. Si lavora anche all'ipotesi di estorsioni ai danni dei candidati.

Sequestrati 2 milioni di euro

Le indagini sono scattate a seguito di una serie di interventi effettuati dalla Polizia Stradale nella sede della motorizzazione di Brescia, dove decine di candidati (di diverse nazionalità) erano stati trovati in possesso di apparecchiature elettroniche idonee a ricevere suggerimento dall'esterno, e pertanto denunciati a piede libero. Nelle successive perquisizioni a carico di un'autoscuola di Locatelli, la Polizia Provinciale aveva poi rinvenuto più di 1 milione di euro in contanti non giustificati, attivandone l'immediata confisca: a seguito di ciò, la Guardia di Finanza aveva poi attivato una serie di mirate indagini economico-patrimoniali che avrebbero evidenziato “un'effettiva sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio posseduto” da Locatelli. In un secondo momento sarebbe stato sequestrato anche un altro milione di euro.

Oltre 2mila patenti a rischio

Si sarebbe trattato di parte dei guadagni illeciti dovuti al “sistema” delle patenti false. Agli interessati – molti di loro indagati in concorso – sarebbero stati richiesti pagamenti in contanti (fino a 5mila euro per una patente di tipo C – per ottenere i suggerimenti in sede d'esame o per “saltare” i corsi di formazione obbligatori per le patenti speciali. Almeno 2mila i documenti di guida (patenti A, B, C e Cqc) che potrebbero essere stati ottenuti con meccanismi illeciti. L'operazione di magistratura e forze dell'ordine si estende ben oltre i confini bresciani: approfondimenti e indagati anche a Cremona e Napoli.