2.500 euro ottenere la patente, ma la polizia scopre l’inganno: due nei guai

A prima vista sembrava perfetta: un documento di guida come tanti altri, munito pure di sistemi anti-contraffazione e inchiostro riflettente. Ma gli approfondimenti della Polizia hanno dimostrato che la patente - rilasciata in Bulgaria - di un 60enne indiano di casa a Coccaglio era in realtà falsa e mai registrata.

Così per l’uomo, che aveva presentato la pratica di conversione della patente di guida bulgara alla motorizzazione di Genova, sono cominciati i guai. Allertati dai colleghi della polizia giudiziaria del capoluogo ligure, gli agenti della polizia locale di Coccaglio, coordinati dal Comandante Luca Leone, hanno perquisito l’abitazione del 60enne scovando il falso documento di guida.

Non solo, gli agenti sono riusciti a risalire anche all’uomo, un 40enne straniero, che gli aveva dato la patente falsa, ma ben taroccata. Il 40enne sarebbe specializzato nel business dei documenti fasulli, che forniva dietro compenso: il denaro richiesto per una patente di guida si aggirava intorno a 2500 euro. Come il 60enne è stato denunciato e dovrà rispondere, in un’aula di tribunale, di possesso e uso di atti falsi. Gli agenti valuteranno ora anche l’eventuale responsabilità della scuola guida impegnata nella pratica di conversione della patente.