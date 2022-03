Il pranzo alla mensa aziendale finisce male: 11 persone intossicate

E' finito male, molto male il pranzo alla mensa aziendale della sede di Via Gardesana a Pastrengo per i dipendenti del Gruppo italiano vini: sarebbero infatti almeno una dozzina le vittime di una probabile intossicazione alimentare, e almeno 8 di loro sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti. La buona notizia è che stanno tutti bene: i vari malesseri sono rientrati senza gravi conseguenze.

Il primo allarme è stato lanciato nel pomeriggio, quando un dipendente ha cominciato a sentirsi male: mal di stomaco, vomito e sudori freddi. Era solo il primo: nelle ore successive almeno altre 10 persone hanno riscontrato gli stessi sintomi. In tutto, come detto, sono 8 le persone finite in ospedale, ricoverate a Bussolengo, Peschiera e Villafranca.

Come da prassi sono in corso gli accertamenti dell'autorità sanitaria. Il servizio mensa della nota azienda è affidato a una ditta esterna: mai prima d'ora era stata segnalata una situazione simile. Resta anche da capire il perché, su oltre 50 persone in mensa, solo una decina hanno avvertito i sintomi.