Una capra lo incorna spingendolo nel dirupo: pastore recuperato con l'elicottero

La disavventura ha avuto come malcapitato protagonista un pastore di 57 anni

Colpito e affondato. Uno sfortunato pastore di 57 anni ieri ha vissuto una giornata piuttosto complicata. Colpa delle sue capre: mentre stava cercando di recuperarle, una di esse le ha incornato, spingendolo in un dirupo da dove non è più riuscito a risalire. È successo ieri mattina in località Rasega a Saviore dell'Adamello, ne dà notizia il Giornale di Brescia.

Ferito, il pastore è riuscito a lanciare l'allarme. Una squadra del Soccorso alpino della Stazione di Media Valle si è messa subito in azione assieme ad un'unità dei Vigili del fuoco. Data la zona impervia dove era finito, per recuperarlo però è stato necessario un elicottero. Una volta issato sul mezzo, il pastore è stato portato in ospedale al Civile di Brescia.