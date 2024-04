Pasticcere bresciano a processo per molestie sessuali: è titolare di un locale in Valtrompia. È stato denunciato da alcune sue ex dipendenti: tutte già ascoltate giovedì in aula, in tribunale a Brescia, nel dibattimento in corso. La prima a denunciare l’accaduto oggi ha 29 anni: sarebbe stata molestata circa un paio d’anni fa, agli inizi del 2023 la denuncia ai carabinieri.

Ai magistrati, come ai militari, ha raccontato di avances e palpeggiamenti, sul seno e sul sedere: in un’occasione la scusa sarebbe stata una macchia di caffè sulla maglietta. Ma anche di decine di messaggi e inequivocabili inviti a casa: “Proposte oscene”, sono state definite in aula.

La versione del pasticcere

Almeno altre due le ex dipendenti che avrebbero confermate le molestie. La più giovane pare che all’epoca dei fatti fosse ancora minorenne: anche lei sarebbe stata palpeggiata sui seni e sulle natiche. Il pasticcere alla sbarra, 44 anni, nega però ogni addebito: niente molestie, ma soltanto scherzi. E i presunti messaggi osceni? “Il cellulare era senza pin, in laboratorio. Potrebbe averli scritti chiunque”, la sintesi della sua versione.