Molestie alle sue dipendenti: pasticcere bresciano condannato a 3 anni

È stato condannato a 3 anni di carcere, a una multa di 4mila euro e a un risarcimento nei confronti delle sue presunte vittime il pasticcere bresciano – 44 anni e titolare di un negozio in Valtrompia – finito a processo per violenza sessuale a seguito della denuncia di tre ragazze, sue ex dipendenti (tra di loro anche una giovane che, all’epoca dei fatti, era ancora minorenne).

Le denunce e il processo

La prima a denunciare l’accaduto oggi ha 29 anni: sarebbe stata molestata circa un paio d’anni fa, poi agli inizi del 2023 la denuncia ai carabinieri. Ai magistrati, come ai militari, ha raccontato di avances e palpeggiamenti, sul seno e sul sedere: in un’occasione la scusa sarebbe stata una macchia di caffè sulla maglietta. Ma anche di decine di messaggi (acquisiti agli atti del processo) e inequivocabili inviti a casa: “Proposte oscene”, così erano state definite in aula.

Almeno altre due, come detto, le ex dipendenti che avrebbero confermato le molestie. Il pasticcere alla sbarra, tramite i suoi legali, ha negato ogni addebito: la pubblica accusa aveva una condanna a 2 anni e 2 mesi, la difesa addirittura l’assoluzione. Il tribunale di Brescia ha deciso infine per una pena ancora più pesante: 3 anni di reclusione, più multa e risarcimenti.