Uomo trovato morto in un dirupo: si pensa al gesto estremo

Un uomo di 76 anni è stato trovato senza vita in un dirupo del Passo Gavia. Stando a quanto ricostruito, l’uomo sarebbe precipitato nel burrone mentre era al volante della sua auto: sbalzato fuori dal veicolo, ha riportato ferite e traumi letali.

La drammatica scoperta nella mattinata di oggi, mercoledì 12 ottobre. La vittima è un 76enne residente in provincia di Bologna: di lui non si avevano notizie da giorni e i familiari avevano dato l’allarme, denunciando la sua scomparsa.



Prima di allontanarsi da casa, l’anziano avrebbe lasciato una lettera ai parenti, nella quale comunicava l’intenzione di farla finita. Per questa ragione i carabinieri - intervenuti sul posto per i rilievi e gli accertamenti del caso - non avrebbero alcun dubbio: esclusa l'ipotesi dell'incidente, si tratterebbe di un gesto estremo.



Inutili, come detto, i soccorsi: oltre ai sanitari del 118 - sopraggiunti con l’eliambulanza - sono intervenuti i militari della guardia di finanza di Edolo e il personale del soccorso alpino. I soccorritori non hanno potuto far altro che recuperare il corpo ormai senza vita dell’uomo.