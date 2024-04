Vuole rimuovere un alveare, ma cade dalla scala: è in gravi condizioni

È stato elitrasportato alla Poliambulanza di Brescia il 55enne che, verso le 15 di sabato 6 aprile, è caduto da una scala mentre cercava di rimuovere un alveare dal sottotetto del loggiato di casa, in via Indipendenza a Passirano.

Sono stati i figli a lanciare l'allarme dall'abitazione in località Bettolino. In un primo momento, l'uomo avrebbe perso coscienza a causa di un grave trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gardone Val Trompia.