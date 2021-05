Cavallo imbizzarrito si schianta contro un'auto, ragazza sbalzata di sella: è grave

La giovane fantina era impegnata in una gara internazionale di endurance. E' stata portata in elisoccorso all'ospedale di Bergamo

Paura durante una gara ippica: una ragazza di 30 è rimasta gravemente ferita dopo una caduta da cavallo. Il fatto è accaduto verso le 11 di domenica 9 maggio, durante una gara internazionale di endurance in via Bachelet a Passirano, organizzata dal Centro Ippico Ambassador.



Come scritto dal Giornale di Brescia, la 30enne, originaria di Bergamo, ha perso il controllo dell’animale che, dopo uno scatto improvviso, ha iniziato a galoppare velocemente finendo la sua corsa contro un'auto in sosta. La ragazza è caduta a terra e ha battuto violentemente la schiena.

Subito è stato lanciato l’allarme: sul posto sono intervenuti i carabinieri di Passirano e i volontari della Croce Azzurra di Travagliato. La giovane è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è tuttora ricoverata con il bacino fratturato. La dinamica è ancora al vaglio dei militari. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Il cavallo è stato recuperato e portato alla clinica veterinaria per le dovute cure.